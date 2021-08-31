Психанула так психанула: обиженная любовница разрисовала машину новосибирца

Сил на месть женщина не пожалела. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске прохожие заметили на улице разрисованную машину. На стеклах и дверях «БМВ» были нарисованы сердечки и написаны обвинения в предательстве.

— Судя по всему, какая-то дама с разбитым сердцем разрисовала машину своего возлюбленного. Написала «предатель» на заднем стекле, и нарисовала сердечки на лобовом, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы, снявшие авто на видео.

На кадрах ролика видно, что иномарку сибирячка разрисовывала краской и сил на это явно не пожалела. Удастся ли хозяину авто отмыть следы мести обиженной дамы — неизвестно.

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