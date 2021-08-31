«Проснулся ночью и ушел»: в Новосибирске ищут 65-летнего мужчину в тапочках и с дорожной сумкой

В Новосибирской области ищут 65-летнего Сергея Федоровича Тишенко. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области ищут 65-летнего Сергея Федоровича Тишенко. Мужчина пропал 29 августа: по словам родных, он просто ушел из дома ночью, никому ничего не сказав. Куда сибиряк мог направиться — неизвестно. Мужчина имеет проблемы с памятью: из дома он вышел без документов, денег и мобильного телефона. Поисковики предполагают, что сибиряк мог направиться в соседний регион, где он жил раньше.

— Приметы: рост 166-167 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза. Носит бороду, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в бежевую футболку с темно-коричневыми рукавами, синие джинсы и коричневые тапки. С собой у него была коричневая дорожная сумка.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Сергей Федорович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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