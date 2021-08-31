Новосибирцев напугал огромный столб дыма над Октябрьским районом: в МЧС рассказали, что случилось

В Новосибирске, вечером, 31 августа, над Октябрьским районом поднялся столб дыма. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске, вечером, 31 августа, над Октябрьским районом поднялся столб дыма. Его заметили очевидцы и рассказали об этом в соцсетях.

— На МЖК горит частный дом, огнем охвачена крыша строения. К месту прибывают пожарные расчеты, — сообщили в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что там, в СНТ «Рассвет», загорелась дача и пристроенная к ней баня. Подробности произошедшего в ведомстве обещали сообщить позже.

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