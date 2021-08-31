В Новосибирске начали судить председателя президиума СО РАН, которого обвиняют в мошенничестве с домом

Академик не признал вину в мошенничестве с коттеджем. Фото Александра Асеева с сайта https://novo-sibirsk.ru/

Бывший председатель президиума СО РАН Александр Асеев предстал перед судом по обвинению в мошенничестве с казенным домом. Напомним, уголовное дело против академика возбудили в ноябре 2019 года.

Согласно материалам дела, в 2009-2010 году Александр Асеев убедил членов президиума СО РАН реконструировать и предоставить ему коттедж. По мнению следователей, у председателя президиума не было на это законных оснований.

Затем ученый заключил договоры найма госжилья, а в 2015 году приватизировал его в пользу дочери, которая проживала во Франции. Следователи уверены — академик не имел прав на улучшение жилищных условий и нанес ущерб государству в 46 млн рублей. В 2020 году суд арестовал имущество ученого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это оскорбительно!»: экс-глава СО РАН, которого подозревают в махинации с коттеджем, высказался об обвинении в свой адрес

Академик готов защищать свою правоту в суде (подробнее)

«Пришли тут пионеры и права качают!»: академик СО РАН с женой выставили силовиков за забор скандального коттеджа

Александр Асеев угрожал звонком «на верх», а его супруга называла местных силовиков «ребятишками» и «студентами», отказываясь пускать их в дом стоимостью 67 миллионов. Когда-то это было служебное жилье (подробнее)