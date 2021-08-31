Под Новосибирском врача-реаниматолога, у которого остановилось сердце, спасли инспекторы ДПС

Инспекторы помогли сохранить драгоценные минуты в пути. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске два инспектора ДПС помогли спасти врача-реаниматолога, у которого остановилось сердце. Подробности сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области:

— В бердской больнице у врача-реаниматолога на рабочем месте остановилось сердце. Его нужно было доставить в клинику Мешалкина, чтобы провести экстренную операцию. Из-за загруженности дорог главврач обратилась за помощью в дежурную часть полиции, — сообщили в ГИБДД.

Лейтенанты полиции Сергей Тырышкин и Руслан Истомин пришли на помощь. На Бердском шоссе были пробки, и полицейские организовали свободную полосу для скорой. Благодаря инспекторам ДПС врачи клиники Мешалкина спасли жизнь коллеги. Главврач Бердской ЦГБ поблагодарила инспекторов за экстренную помощь.

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