Разрешат ли в Новосибирской области педагогам работать без прививки от ковида: министр образования сделал заявление

Вакцинация для педагогов - добровольная. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, будут ли в Новосибирской области допускать ли до работы педагогов без поставленной прививки от коронавируса и медотвода. Данный вопрос прокомментировал министр образования региона Сергей Федорчук.

— Педагогов до работы допускать будут, никаких подобных официальных запретов нет, вакцинация сейчас — дело добровольное. При этом мы ведем со всеми разъяснительную работу, рассказываем о том, что вакцинация — это важно. Дело даже не только в том, что она влияет на формирование коллективного иммунитета, сколько на то, что люди легче переносят болезнь, — пояснил КП-Новосибирск Сергей Федорчук.

Напомним, по данным областного минздрава, по состоянию на 27 августа было вакцинировано однократно 674 849 жителей региона, завершили курс вакцинации всеми видами вакцин 602 987 человек.

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