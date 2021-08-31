Суд запретил новосибирскому совладельцу «Бахетле» выезжать за границу из-за долгов

Суд запретил бизнесмену выезжать за границу. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирский бизнесмен Евгений Насоленко не может выезжать за границу из-за дела о банкротстве. Решение судьи опубликовали на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

Напомним, в 2019 году суд признал создателя и совладельца «Бахетле» Евгения Насоленко банкротом и начал процесс продажи имущества. Ранее кредиторы требовали вернуть долги на 229 млн рублей, связанные с банкротством акционерного общества «Новые торговые сети». Эта компания управляла сетью супермаркетов «Универсам удачных покупок», «Лидер экономии» и «Мелисса».

Однако с 30 октября 2019 года по 6 мая 2021 года должник посетил более семи стран, в том числе Израиль, Германию, Францию, Китай, Таиланд, Италию, Мальдивы. По ходатайству финансового управляющего делами бизнесмена суд запретил бизнесмену выезжать за границу.

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