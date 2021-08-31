Новосибирца, убившего своего друга и отрезавшего ему голову, оставили под арестом

В Новосибирске 51-летнего мужчину, обвиняемый в жестоком убийстве своего 48-летнего знакомого. Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области
В Новосибирске 51-летнего мужчину, обвиняемый в жестоком убийстве своего 48-летнего знакомого. Напомним, по данным следствия трагедия случилась в 31 декабря прошлого года: сибиряки вместе выпивали, но потом поссорились. Тогда обвиняемый повалил потерпевшего на пол, оглушил его, нашел в квартире нож и отрезал мужчине голову.
— В судебном заседании государственный обвинитель заявил ходатайство о продлении в отношении подсудимого срока содержания под стражей. Суд, выслушав мнения сторон уголовного судопроизводства, вынес постановление об оставлении мужчине прежней меры пресечения — в виде заключения под стражу, продлив ему срок содержания под арестом на шесть месяцев, то есть до 19 февраля 2022 года, — сообщили в Советском районном суде.
Следующее судебное заседании по этому уголовному делу назначено на 21 сентября 2021 года.
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Трагедия произошла еще в январе 2021 (подробнее).
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