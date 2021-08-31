В Новосибирске изменилась схема проезда автобуса №44 и маршрутки №19

Маршрут изменится до 15 сентября
Фото: Евгения ГУСЕВА
Автобус от «Горбольницы» до «Затулинки» изменил схему движения до 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска:
— С 31 августа до 15 сентября автобус №44 и маршрутное такси №19 будут ходить по улицам Ипподромской, Гоголя, Кошурникова и дальше — по действующим схемам в прямом и обратном направлениях, — прокомментировали в мэрии.
Причиной стал ремонт теплотрассы на «Плехановском» жилмассиве у дома на улице Николая Островского, 152.
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