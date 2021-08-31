Сибиряк на спор разбил об голову стеклянную банку

Медики спасли любителя поиграть в "А вам слабо?"
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В городской клинической больнице на днях появился необычный пациент. Житель Новосибирска, которому уже 52 года, поступил на скорой помощи в приемный покой с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом лба. Медикам пострадавший не стал объяснять, где получил такие серьезные увечья. Сообщение о травмах из больницы передали в дежурную часть. Загадочные обстоятельства пришлось выяснять полицейским.
— Чуть позже свидетели происшествия пояснили, что мужчина у себя дома поспорил с друзьями и разбил себе об голову стеклянную трехлитровую банку. Друзья вызвали ему скорую, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.
Не известно, победил ли сибиряк в споре, так как условия пари его товарищи озвучивать не стали.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер