В Новосибирске первое дело о взятках в ТУАД дошло до суда

В Новосибирской области первое дело о взятках в ТУАД дошло до суда. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области первое дело о взятках в ТУАД дошло до суда. Дело одного из топ-менеджеров выделили в отдельное производство: он признал свою вину и заключил досудебное соглашение.

— Судом вынесено постановление о назначении на 13 сентября 2021 года предварительного слушания по делу, в связи с поступлением представления заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со статьей 316 и главой 40.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, — сообщили в Октябрьском районном суде.

По данным следствия, топ-менеджер попытался дать взятку в 100 тысяч рублей одному из должностных лиц «Новосибирскавтодора». Однако завершить свое преступление до конца он не смог по «независящим от него обстоятельствам».

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