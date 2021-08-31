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Происшествия31 августа 2021 13:12

В Новосибирске арестовали регионального директора «Мираторга» за вымогательство

Его обвиняют в том, что он требовал «откат» в размере 3% от месячного оборота
Никита МАНЬКО
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Служба безопасности компании выявила коррупцию среди сотрудников

Служба безопасности компании выявила коррупцию среди сотрудников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель регионального представительства «Мираторга» арестовали по подозреню в вымогательстве. Вот как прокомментировали ситуацию в самой компании.

— Совместно с управлением по экономической безопасности МВД по Новосибирской области наша служба безопасности провела проверку. На данный момент известно, что руководитель филиала вымогал взятку с логистических фирм за увеличение объемов перевозок. В обмен подозреваемый предлагал директорам этих фирм передавать ему суммы в 3% от месячного оборота в качестве вознаграждения, — прокомментировали в пресс-службе компании «Мираторг».

Проверка проводилась совместно с управлением по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России по Новосибирску.

Сотрудники СУ СК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Суд вынес решение об аресте подозреваемого на два месяца.

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