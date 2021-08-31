В Новосибирской области произошло землетрясение: что говорят сейсмологи

В Искитимском районе Новосибирской области днем 31 августа произошло землетрясение.
В Искитимском районе Новосибирской области днем 31 августа произошло землетрясение. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.
Судя по карте, составленной сейсмологами, магнитуда землетрясения составила 4,2 балла. Его зафиксировали в 14:09. Эпицентр находился примерно в 25 километрах от Искитима. Там интенсивность толчков была уже несколько выше и достигала 5,2 баллов.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о землетрясении, произошедшем в Искитимском районе 15 апреля этого года. Тогда подземные толчки в 3,1 балла были зафиксированы возле поселка Елбаши
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