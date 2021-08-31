Татьяна Лазарева станет наблюдателем на выборах в Новосибирской области

Татьяна Лазарева будет наблюдателем на выборах в Госдуму в Новосибирской области. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущая и общественный деятель Татьяна Лазарева пожелала участвовать в предстоящих выборах в Госдуму в качестве наблюдателя. Об этом она сообщила в эфире радио «Эхо Москвы».

— Я иду не для того, чтобы кого-то застукать и поймать за руку, а просто чтобы посмотреть, как это происходит. Я буду счастлива, если на моем участке не будет никаких нарушений, но, если они будут, я буду просто это фиксировать. Своим примером я бы хотела подтолкнуть людей пойти понаблюдать и зафиксировать какую-то ситуацию, — рассказала Лазарева.

В Новосибирской области выборы в Государственную думу пройдут в три дня, 17, 18 и 19 августа.

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