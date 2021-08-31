В Новосибирске загорелся частный дом: его тушили пять часов

Деревянный дом загорелся в ночь на 31 августа.

Ночью на 31 августа в Новосибирске загорелся частный дом на улице Мореходной в Калининском районе. Из-за огня, полностью охватившего постройку, обрушилась кровля. О пожаре сообщил перепуганный очевидец.

— Вызов поступил в 1:10. Местные жители сообщили, что в доме никого нет. Тушение было затруднено: подвоз воды осложнялся узкими проездами и тупиками. На месте происшествия задействовались два звена газодымозащитной службы: одно — на крыше дома, второе — по защите гаража от огня. Из-за высокой температуры и большой площади горения нельзя было эвакуировать автомобиль, пожарные подавали ствол на его охлаждение, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС НСО.

На тушение пожара ушло больше 5 часов. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 6:39. В результате пожара никто не пострадал. Причину случившегося установят дознаватели МЧС России.

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