Шесть причин смотреть Wink в сентябре: главные премьеры видеосервиса

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Поклонники ждут третий сезон комедийного сериала «Зёма» (18+), действие которого разворачивается в Пензе. В новых эпизодах заметно расширился актерский состав, в том числе за счет звезд российского шоу-бизнеса. Герои сериала немного повзрослели, но по-прежнему попадают в правдивые, жизненные и очень смешные истории.

Любителям французского кино и ромкомов понравится цифровая премьера фильма «Влюбленный Ван Гог» (16+). Не самый удачливый по началу художник Лео Мадзотти расстается с влюбленной в него Элизой. Спустя десять лет Лео возвращается во Францию в зените славы и с женой-миллионершей, хозяйкой нью-йоркской галереи. И вот накануне персональной выставки он встречает давнюю любовь в компании с… Ван Гогом. Знаменитый живописец сходит с известного автопортрета, чтобы жениться на Элизе. Фантазийная ситуация на самом деле рассказывает о реальных превратностях любви.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Еще одна цифровая премьера сентября - комедия «Всё о сексе» (18+). Фильм можно рассматривать как остроумное художественное пособие для миллениалов. Если этот фильм представляет американский взгляд на тематику, то комедийный мини-сериал «Тиндер-80» (16+) - французский. Ретроистория рассказывает и показывает, каким был прообраз «Тиндера» в начале 1980-х. Сериал представляет забавные истории знакомств за тридцать с лишним лет до появления популярной тематической социальной сети.

В эксклюзивном переводе Кураж-Бамбея в сентябре в Wink станет доступен третий сезон британского фэнтези-сериала «Призраки» (16+). Молодоженам Элисон и Майку случайно достается в наследство старинный особняк. Пара счастлива появлению просторного жилья, но оказывается, что особняк плотно населен призраками разных эпох.

Будут новинки и для самых маленьких зрителей. Только в видеосервисе Wink можно посмотреть мультсериал «Мальчик-пальчик» (0+), в сентябре появится новый сезон в русскоязычном переводе. Маленький герой сериала и его друг Муравей решают большие проблемы и учатся правилам жизни. Вместе они попадают в самые разные приключения и открывают для себя много нового.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.