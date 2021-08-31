В Новосибирске у 23-летнего студента отобрали сумку с 50 миллионами рублей

Два незнакомца ограбили студента. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске ограбили 23-летнего студента, который нес в сумке 50 миллионов рублей. Двое мужчин брызнули ему в лицо из газового баллончика, забрали сумку и скрылись

— Это произошло на улице Коммунистическая, возле бизнес-центра «Антарес» 28 августа. Первый преступник был одет в черную кепку, черную кофту с белым рисунком на груди, черные спортивные штаны и черные кроссовки с белой подошвой. Второй — в черную кепку, темно-синюю кофту, черные спортивные штаны с белым лампасом, на спине был рюкзак темно-синего цвета. У обоих на лицах медицинские маски. Скрылись в сторону улицы Октябрьской на автомобиле Toyota Corolla светло-золотистого цвета, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас возбуждено уголовное дело. КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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