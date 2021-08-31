Новосибирск в одном стиле: новые школьные коллекции от «Галамарта»

Новые школьные коллекции можно найти в «Галамарте»: качественные рюкзаки, пеналы, папки для тетрадей и многое другое - все в одном стиле! Фото: Архив компании «Галамарт».

В народном магазине «Галамарт» много всего самого необходимого: письменные и чертежные принадлежности, разнообразные товары для творчества, забавная канцелярия, которую одинаково обожают и дети и взрослые…

И само собой, новые школьные коллекции, которые каждый август можно найти в «Галамарте». Качественный рюкзак, пенал, папки для тетрадей, мешок для сменной обуви, канцтовары - все в одном стиле!

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Дети хотят, чтобы их школьные аксессуары были красивыми и яркими, родителям больше важно удобство, а «Галамарт» знает, как угодить и тем и другим. А потому - встречайте новенькие школьные коллекции: для маленьких принцесс - Royal Kitty, для начинающих гонщиков - Engine City.

Фото: Архив компании «Галамарт».

Рюкзаки с эргономичной спинкой и уплотненными лямками, регулируемыми по росту, - это практично и вместительно: сюда можно уложить все книги, тетради, блокноты и разные мелочи, столь необходимые в школе. Место для завтрака, конечно, тоже найдется.

Фото: Архив компании «Галамарт».

Не забудьте приобрести удобный мешок для сменки: он не промокает и защитит обувь в любую погоду. А для важных бумаг пригодятся папки для тетрадей в тон рюкзакам: в них точно ничего не помнется.

Без пенала, безусловно, тоже никуда: мягкие, с антисминаемыми вкладышами, круглые, треугольные, прямоугольные… А что до наполнения - тут у «Галамарта» припасено столько интересного, что оторваться от полок практически невозможно: и карандаши с фломастерами из новых коллекций, и новая канцелярия высокого качества серии Alpha (что называется - почувствуйте разницу), и… забавная канцелярия, которой уж точно по силам сделать учебу веселее. Блокноты с запахом шоколада, записные книжки-конструкторы, ластики-единороги, линейки-калькуляторы, разноцветные ручки-антистресс «Снапперс»… Продолжать можно еще очень долго!

Фото: Архив компании «Галамарт».

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www.galamart.ru

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