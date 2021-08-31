В Ленинском районе Новосибирска открыли сразу две новые детские площадки

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В Ленинском районе Новосибирска, по адресу: ул. Планировочная, 52, появилась современная игровая площадка. Место установки, набор игровых и спортивных элементов согласовали местные жители. Сдачу объекта проконтролировали депутаты-единороссы: площадка установлена в рамках реализации регионального проекта «Территория детства» «Единой России». Он предполагает массовую установку детских городков и спортивных площадок на территории всех районов города Новосибирска. Для Ленинского района это уже третья площадка за год. Все благодаря активности новосибирцев.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- Обычно все получается там, где наиболее деятельные, неравнодушные граждане, как, например, в данном случае, поэтому сегодня мы еще и награждаем активных жителей! Они трудятся, благоустраивают свои дворы. Именно такие инициативные граждане заставляют власть обращать внимание на эти вопросы и заниматься облагораживанием придомовой территории, - отметил депутат Государственной Думы от «Единой России» Виктор Игнатов. - Конечно, без участия федеральных средств это было бы невозможно. Все понимают, что бюджетов городов, особенно малых городов, катастрофически не хватает. Но когда существует общегородская программа «Комфортная среда» и муниципальный бюджет оказывает софинансирование, жители активно включаются, и получается решить гораздо больше вопросов. Нужно, чтобы удельный вес федерального финансирования был как можно больше. Это наша задача как депутатов Государственной Думы.

За два года действия проекта «Территория детства» на территории Новосибирска установлены 60 игровых и спортивных площадок. Еще 15 будут сданы до конца 2021 года - на эти цели из областного бюджета выделены 40 миллионов рублей.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Еще одна детская площадка неподалеку, на улице Плахотного, установлена в рамках проекта «Комфортная городская среда», когда жители сами определяют, что нужно сделать в их дворе, и софинансируют работы. При поддержке партийного проекта «Городская среда» в этом году в регионе будут благоустроены 185 объектов, из которых 115 - дворовые территории, 70 - общественные пространства. За четыре года работы партпроекта в Новосибирской области благоустроены больше 850 объектов.

- Помогать тем, кто этого не хочет, нельзя. От инициативной группы зависит все: чем активнее жители, тем лучше становится жить. Раньше здесь был пустырь, поросший кустарниками. А сейчас появился игровой городок с резиновым покрытием, новые тренажеры, качели, песочница и лавочки, - говорит депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Червов.