В Новосибирске дети забросали Вечный огонь монетами

Дети бросали монеты и радовались, когда те попадали в цель. Фото: скриншоты из видео.

На Монументе славы в Новосибирске на выходных произошел случай, который возмутил горожан. Гуляющие там мальчики пришли к Вечному огню и ради забавы стали бросать туда монетки. Детей сняли на видео прохожие. Роликом они поделились в группе «Гнилой Новосибирск».

— Разве можно бросать туда монеты? — спрашивают авторы видео.

В комментариях под роликом развернулась дискуссия. Одни новосибирцы посчитали поступок детей хулиганством, другие не увидели ничего предосудительного.

— У меня складывается, вопрос, почему их не остановили?

— Вы серьезно Это дети, хоть где-то дети проявляют уважение и интерес. Хоть они кидают монеты, это уже считается за уважение, — пишут люди.

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