«Вел себя неадекватно»: в Новосибирске мужчина вылез на карниз седьмого этажа

Сибиряка передали полицейским. Фото: "Спасатели МАСС".

Помощь спасателей понадобилась мужчине, который забрался карниз 7 этажа в многоэтажном доме на улице Красных Зорь. Его заметили прохожие и вызвали спасателей и полицию.

— Вызов поступил в 07:57. Очевидцы сообщили, что мужчина ведет себя неадекватно. Прибыв по адресу, спасатели обеспечили доступ в квартиру сотрудникам отдела полиции. В квартире, среди разбитой мебели возле окна был обнаружен 42-летний мужчина. Его передали полицейским для выяснения причин неадекватного поведения, — рассказали спасатели МАСС.

В МАСС напомнили, что в случае, если вы стали очевидцем ЧП или сами попали в беду, нужно звонить по телефонам: 112, 231-06-49.

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