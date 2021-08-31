Легкоатлет из Новосибирска выиграл золото в Паралимпийских играх 2021

Антон Кулятин выиграл золото в беге на дистанцию 1500 метров. Фото: http://sport.nso.ru/

31 августа легкоатлет из Новосибирска Антон Кулятин выиграл золотую медаль в забеге на дистанцию 1500 метров на XVI Паралимпийских играх в Токио. Радость от победы получилась двойная, ведь сегодня у спортсмена день рождения, ему исполнилось 30 лет.

— Ураааа! Антон Кулятин в свой день рождения сделал шикарный подарок всем! Завоевал золото Паралимпийских игр! — сообщили радостную новость в группе «НЦВСМ — Спорт в Новосибирске».

Антон Кулятин — мастер спорта России международного класса по спорту слепых в дисциплине «легкая атлетика». Его коронная беговая дистанция — 1500 метров. Именно в этом виде программы Антон стал серебряным призером чемпионата мира, чемпионом и рекордсменом Европы, а также победителем международных соревнований во Франции и Тунисе. Именно благодаря успехам на «полторашке» атлет получил право участвовать в Паралимпиаде.

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