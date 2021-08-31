В Новосибирской области женщина убила своего жениха

Женщину заключили под стражу.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Новосибирской области 39-летняя сибирячка убила своего жениха. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете.
— Убийство произошло в селе Толмачево. Пара поругалась и женщина ударила своего сожителя в грудь ножом. Свидетелями стали соседи, которые и вызвали полицию, — рассказали в СК по Новосибирской области.
Женщина созналась в случившемся во время допроса. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Сибирячке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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