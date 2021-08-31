В Новосибирске иномарка въехала в дерево: два пассажира погибли

Воитель не справился с управлением. Фото: отдел пропаганды ГИБДД
Сегодня ночью 31 августа в Новосибирске произошла страшная авария. Водитель иномарки не справился с управлением и врезалась на полной скорости в дерево. Об этом рассказали в ГИБДД.
— За рулем был 20-летний водитель. Он был за рулем машины « Lexus GS300». Он ехал по Бугринскому мосту, со стороны улицы Большевистской, в сторону улицы Ватутина. По неизвестной причине не справился с управлением и влетел в дерево, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.
В результате столкновения погибло двое мужчин, а водитель и еще двое пассажиров доставлены в больницу.
На месте работают сотрудники ГИБДД и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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