Новосибирец украл приставку для телевизора из торгового центра

Мужчина был ранее судим.
Фото: Александр ГЛУЗ
Новосибирец украл из торгового центра приставку для телевизора. Инцидент произошел в Дзержинском районе. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.
— Правоохранителям удалось задержать подозреваемого, а именно 33-летнего мужчину без определенного места жительства. Ранее он уже был судим по статье 158 УК РФ — «Кража», — уточнил источник.
Удалось установить, что ущерб нанесенный магазину составил 4 250 рублей. Сибиряку избрали меру пресечения в виде ареста на 2 месяца.
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