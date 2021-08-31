Пробки в Новосибирске на утро 31 августа 2021 года: на Троллейной не проехать

Пробки достигли 6 баллов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пробки в Новосибирске на утро 31 августа 2021 года сковали город. По данным сервиса «2GIS» заторы на дорогах уже составили 6 баллов.

Пробка на левый берег начинается с проезда Энергетиков и длится до площади Труда. Так же водителям долго придется стоять на улице Ватутина, Станиславского и Широкой. Еще несколько заторов образовались на улицах Троллейная, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев.

На правом берегу пробка образовалась на улице Большевистская от станции метро «Речной вокзал». Так же красным цветом на карте выделены улицы Восход, Кирова и часть Ипподромской. Огромный затор образовался в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого.

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