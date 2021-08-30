В Новосибирске иномарка сбила 8-летнюю девочку: ребенок в больнице

В Новосибирске иномарка сбила школьницу, переходившую дорогу.
В Новосибирске иномарка сбила школьницу, переходившую дорогу. ДТП случилось в Калининском районе, вечером, 30 августа.
— Сегодня, около девяти часов вечера, 28-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Runx ехал по улице Объединения, со стороны улицы Дунаевского, в сторону улицы Курчатова. Около дома N 88 по улице Объединения он сбил 8-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Школьницу доставили в больницу с сотрясением и ушибом головного мозга. На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельствах случившегося устанавливаются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер