В Новосибирске иномарка сбила 8-летнюю девочку: ребенок в больнице

В Новосибирске иномарка сбила школьницу, переходившую дорогу.

В Новосибирске иномарка сбила школьницу, переходившую дорогу. ДТП случилось в Калининском районе, вечером, 30 августа.

— Сегодня, около девяти часов вечера, 28-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Runx ехал по улице Объединения, со стороны улицы Дунаевского, в сторону улицы Курчатова. Около дома N 88 по улице Объединения он сбил 8-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Школьницу доставили в больницу с сотрясением и ушибом головного мозга. На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельствах случившегося устанавливаются.

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