Сибиряк набросился с ножом на брата, а потом покончил с собой

Мужчина попытался убить своего брата, а потом покончил с собой. Фото: Влад КОМЯКОВ

В одном из сел Мошковского района Новосибирской области произошла трагедия: мужчина попытался убить своего брата, а потом покончил с собой. Трагедия случилась поздно вечером 28 августа.

— 48-летний мужчина был в гостях у своего 39-летнего брата. Между сибиряками произошла ссора, в ходе которой старший несколько раз ударил младшего ножом в грудь, живот, шею, бедро и плечо, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Пострадавшего мужчину отвезли в больницу. А напавший на него брат в тот же день покончил с собой. Записки мужчина не оставил.

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

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