«Прижала к стене в коридоре»: в Новосибирской области корова насмерть задавила пастуха

В Новосибирской области корова насмерть задавила пастуха. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области корова насмерть задавила пастуха. ЧП случилось утром, 26 августа, в Маслянинском районе.

— 33-летний оператор стада перегонял коров из одного помещения в другое через узкий пятиметровый коридор. Пройти по нему могла только одно животное. Внезапно одна из коров побежала прямо на мужчину, и, прижав его к стене, пробежала еще несколько метров, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

От полученных травм сибиряк скончался на месте еще до приезда медиков. В обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранители.

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