В Новосибирске школьница упала с качели и попала в больницу

В Новосибирске школьница сломала нос, упав с качели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске школьница сломала нос, упав с качели. ЧП произошло в Советском районе, 26 августа.

— 10-летнюю девочку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом носа, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Медики сообщили о произошедшем в полицию.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Бердске 8-летний мальчик сломал ногу, запутавшись в качеле-сетке. В процессе раскачивания нога мальчика проскользнула между веревок, и школьник ударился ею о землю. Ребенка доставили в больницу с закрытым переломом левой большеберцовой кости со смещением. В обстоятельствах произошедшего разбирались следователи.

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В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи (подробнее).

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