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Происшествия30 августа 2021 18:07

Под Новосибирском ветврач пойдет под суд за взятки на 1,8 миллионов рублей

Он выдавал людям поддельные справки для вывоза животных за границу
Галина СИМОНОВА
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Глава Управления ветеринарии Барабинского района пойдет под суд.

Глава Управления ветеринарии Барабинского района пойдет под суд.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Глава Управления ветеринарии Барабинского района пойдет под суд. 45-летнего мужчину обвиняют в получении взятки по статье 291.2 УК РФ.

— С марта 2019 года по апрель 2020 года обвиняемый получал взятки в виде денег, имущества и услуг имущественного характера за выдачу ветеринарных сопроводительных документов, предоставляющих право вывоза сельскохозяйственных животных за границу. Общая сумма взятки составила более 1, 8 миллиона рублей, — пояснили в областном Следственном комитете. — Кроме того, в апреле 2021 года обвиняемый лично передал своему заместителю взятку в размере 5 тысяч рублей за выдачу аналогичных документов на вывоз 29 лошадей за границу без проведения карантина.

Несмотря на то, что свою вину в произошедшем мужчина не признал, уголовное дело против него с утвердительным обвинительным заключением было направлено в суд.

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