Погода в Новосибирске на 31 августа 2021 года: каким будет последний день лета

В Новосибирск пришла осенняя погода. Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Новосибирске на 31 августа 2021 года: последний день лета выдастся прохладным и дождливым. Об этом говорят синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Днем в Новосибирске будет +15…+17 градусов, ночью — до 7…+9, с переменной облачностью. Ночью будет небольшой дождь, днем — без осадков. Подует северный ветер со скоростью до 13 метров в секунду. По области температура составит около +18 градусов, ночью же упадет местами до +2. Будет также переменная облачность с небольшими дождями, возможны грозы, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По прогнозу «Яндекс Погоды» 31 августа будет облачно с прояснениями, с утра— ясно. Днем температура достигнет +15…+17 градусов.

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