Глава СКР взял на контроль расследование уголовного дела о стрельбе в Новосибирске

Александр Бастрыкин взял на контроль расследование ЧП со стрельбой в Новосибирске. Фото: предоставлено очевидцами\СКР по НСО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование ЧП со стрельбой в Новосибирске. Напомним, в воскресенье, 29 августа в Заельцовском районе пьяный мужчина начал стрелять из охотничьего ружье по прохожим из окна своей квартиры. В результате случившегося пострадали пять человек, двоих из них доставили в больницу. Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

— Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Антону Бадулину представить доклад по обстоятельствам происшествия со стрельбой в городе Новосибирске, — сообщили в пресс-службе СКР.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

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