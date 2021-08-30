В Новосибирске дорогу перекрыли из-за иномарки, врезавшейся в фонарный столб

В Новосибирске на улице Героев труда перекрыли движение из-за аварии. Фото: «Навигатор»

В Новосибирске на улице Героев труда перекрыли движение из-за аварии. Вечером, 30 августа, там врезался в столб и оборвал линию электропередач легковой автомобиль. На месте работают спецслужбы.

— Сейчас полностью перекрыто движение по улице Героев Труда: с одной стороны проезд закрыла пожарная машина, с другой — экипаж ГИБДД. Водитель иномарки находится в машине скорой помощи. Что именно произошло, выясняют инспекторы, работающие на месте, — сообщает издание «Навигатор» со ссылкой на очевидцев.

Автомобилисты, в свою очередь, сообщают, что движение могли ограничить из-за упавших на дорогу проводов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.