Стало известно, какая средняя зарплата у жителей Новосибирской области

В Новосибирскобластате рассказали, сколько в среднем зарабатывают жители региона. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирскоблстате рассказали, сколько в среднем зарабатывают жители региона. А также о том, специалисты каких отраслей в регионе зарабатывают больше всего.

По данным ведомства, средняя зарплата в регионе за июнь 2021 года составила 48 261 рубль. Если же взять показатели за все месяцы этого года, то на одного сибиряка выходит сумма в 43 695 рублей без вычета налогов.

Тройку самых высокооплачиваемых отраслей открывает производство лекарств и медматериалов — там специалисты зарабатывают около 85 617 рублей в среднем. После идет деятельность в сфере информации и связи: там зарплата чуть меньше и составляет 85 381 рубль. На третьем месте — научная деятельность, где специалисты зарабатывают в среднем 73 626 рублей.

А вот среди аутсайдеров по зарплате оказались сотрудники предприятий по производству кожи и изделий из кожи — они зарабатывают в среднем 17 384 рубля. На втором месте в анти-топе стоят сотрудники предприятий по производству одежды — они зарабатывают 18 561 рубль. Замыкают эту тройку рабочие по производству мебели — они получают в среднем 22 586 рублей.

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