В мэрии объяснили снос деревьев на бульваре на Красном проспекте

В мэрии объяснили планируемый снос деревьев на бульваре на Красном проспекте. Фото: tereshkova_anna

В мэрии объяснили планируемый снос деревьев на бульваре на Красном проспекте. Участок от улицы Колыванская до улицы Сибревкома планируют благоустраивать поэтапно.

— Все наверняка уже заметили, как плохо себя чувствуют березы на бульваре Красного проспекта — еще в 2016 году было проведено их обследование совместно с сотрудниками кафедры ботаники педуниверситета. Результаты показали, что деревья на Красном проспекте находятся в угнетенном состоянии, большинство из них посажены с нарушениями правил и не к месту. С тех пор стало только хуже, — написала на своей странице в инстаграме вице-мэр Новосибирска и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики города Анна Терешкова. — Еще в 2017 году в рамках разработки программы «Формирование комфортной городской среды» был разработан дизайн-проект комплексного благоустройства для Красного проспекта. Мы его дополнили в части озеленения бульвара с учетом рекомендаций ботсада.

Участок от улицы Колыванская до улицы Сибревкома планируют благоустраивать поэтапно. Фото: tereshkova_anna

В качестве основы озеленения бульвара специалистами предлагались, в первую очередь, тополя. Они могли бы помочь рассечт и уменьшить силу ветра с Оби, снизить разгон метели зимой и осаждение пыли. В итоге, в проект по озеленению вошли советский пирамидальный тополь, клен Гиннала и липа мелколистная. Кроме того, на бульваре планируется обустроить очень важную для растений систему полива. В целом проект благоустройства также будет включать в себя замену урн и лавочек.

Пока что для выполнения такого масштабного проекта выполняется первый шаг: заказываются ПСД для первого участка.

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