«Это бонус такой»: под Новосибирском парень купил шаурму с проволокой внутри

Покупатель не стал называть заведение. Фото: группа «Подслушано в Искитиме» «ВКонтакте»

Житель Искитима обнаружил кусок проволоки в шаурме. Подписчик выложил пост с жалобой в паблике Вконтакте «Подслушано в Искитиме».

— Купил шаурму, а в ней оказалась проволока. Не рекомендую перекусывать в забегаловках, которые не контролируют компетентные органы нашего города, — написал парень.

Подписчиков паблика, однако, такая находка не удивила. В комментариях под постом сибиряки даже пошутили, что шаурму можно было бы и доесть, а проволоку — использовать в хозяйстве:

— Извлеки проволоку, в хозяйстве сгодится. И кушай дальше.

— Выглядит неаппетитно.

— Это бонус такой, — пишут люди.

Мы спросили у юриста, на что в таком случае может рассчитывать незадачливый покупатель:

— Можно подать иск в суд и потребовать компенсации ущерба. Для этого необходимо написать жалобу в «Роспотребнадзор» и в Санэпидемстанцию, приложить фотографии и чек о покупке. Речь идет об опасном предмете и нарушении технологии приготовления шаурмы, поэтому нести сам продукт не нужно. Если шаурму готовили при покупателе, то странно — почему он проглядел, — рассказала новосибирский юрист Инесса Рябинина.

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