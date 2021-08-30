Сибиряк спас друга, выпавшего из лодки посреди реки

Новосибирец взял ящик водки и уехал якобы на рыбалку от жены и детей Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Житель Карасука поехал на рыбалку в село Чернокурья, но вместо того, чтобы ловить карасей, ему пришлось вытаскивать из воды друга.

— 40-летний новосибирец решил порыбачить с другом из Карасука. Взял надувную лодку и ящик водки и отправился вместе с товарищем на реку Старая Курья. Мужчины выпили, после чего они отправились на лодке ставить сети, — рассказали местные жители.

В этот момент новосибирец свалился за борт. Спас его товарищ: он вытащил мужчину на берег, а потом спасенный... пропал.

— На место приехала полиция, глава сельсовета. Стали искать в камышах, оказалось, что он спал в лодке и уплыл туда. Когда его разбудили, он даже не помнил, что тонул, — рассказали в местном сельсовете.

В полиции уточнили, что дважды спасенному рыбаку 40 лет, у него есть жена и двое детей.

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