Сибиряк спас друга, выпавшего из лодки посреди реки

Новосибирец взял ящик водки и уехал якобы на рыбалку от жены и детей
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Житель Карасука поехал на рыбалку в село Чернокурья, но вместо того, чтобы ловить карасей, ему пришлось вытаскивать из воды друга.
— 40-летний новосибирец решил порыбачить с другом из Карасука. Взял надувную лодку и ящик водки и отправился вместе с товарищем на реку Старая Курья. Мужчины выпили, после чего они отправились на лодке ставить сети, — рассказали местные жители.
В этот момент новосибирец свалился за борт. Спас его товарищ: он вытащил мужчину на берег, а потом спасенный... пропал.
— На место приехала полиция, глава сельсовета. Стали искать в камышах, оказалось, что он спал в лодке и уплыл туда. Когда его разбудили, он даже не помнил, что тонул, — рассказали в местном сельсовете.
В полиции уточнили, что дважды спасенному рыбаку 40 лет, у него есть жена и двое детей.
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