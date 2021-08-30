На выходных нетрезвые новосибирцы активно нарушали общественный порядок

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

27 августа в 23.58 в дежурную часть ГВАРДИИ сигнал тревоги поступил из кальянной на улице Ленина. Бойцы группы быстрого реагирования задержали мужчину, который из-за отсутствия денег не смог оплатить счет на сумму 5300 рублей. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан полицейским.

28 августа в 0.55 в пабе, находящемся в Железнодорожном районе, трое пьяных посетителей устроили драку. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР разняли дерущихся и выпроводили их. Материальный ущерб заведению причинен не был.

29 августа в 10.53 посетитель в состоянии алкогольного опьянения уснул за барной стойкой в кафе паназиатской кухни на улице Петухова. Бойцы ГБР, прибывшие на вызов, разбудили и вывели мужчину из заведения.

29 августа в 11.48 еще один пьяный посетитель нарушал общественный порядок в ресторане на Вокзальной магистрали. Он приставал к посетителям и персоналу, вел себя демонстративно вызывающе, и «гвардейцам» ничего не оставалось, как выпроводить хулигана из ресторана.

29 августа в 19.02 работники магазина на улице Громова заметили, как двое мужчин пытаются похитить товары, и нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие бойцы ГБР задержали воришек с поличным, вернули в магазин украденный товар на сумму 4300 рублей и передали задержанных полицейским.

29 августа в 21.06 бойцы ГБР ГВАРДИИ принудительно выпроводили из пивного магазина на улице Зорге нетрезвую женщину, которая своим хулиганским поведением мешала продавцам работать и отказывалась добровольно покидать заведение.

29 августа в 21.59 в городской поликлинике на проспекте Дзержинского женщина преклонного возраста мешала медперсоналу работать. Прибывшим на вызов бойцам группы быстрого реагирования пришлось вывести ее на улицу.