В Новосибирске столкнулись такси и иномарка:

Водитель Honda получил перелом ключицы и сотрясение Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

30 августа в Новосибирске водитель такси пострадал в аварии с минивэном на «Родниках»: ДТП произошло в 6.20 утра на перекрестке улицы Тюленина и Гребенщикова в Калининском районе.

— 32-летний водитель Honda Fit Hybryd столкнулся с автомобилем Kia под управлением 22-летнего водителя, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску. — Оба водителя были трезвые.

Очевидцы уверены, что виноват в ДТП был водитель Honda:

— За рулем такси обычный водитель, который ехал на зеленый сигнал светофора! Водитель Fit поворачивал налево, не уступив дорогу водителю такси, — написала подписчица.

Пользователи соцсетей обсуждают случившееся:

— Правила на этом перекрестке вообще никто не соблюдает. Там бы поставить камеры контроля перекрестка, а то на знаки никто не смотрит, — уверен подписчик «Инцидент-Новосибирск».

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