«Кончилось лето»: Новосибирск окутал сильный туман

Утренний туман продержался несколько часов
Фото: Евгений КОЧКИН
Новосибирцы выкладывают в соцсети красочные фото туманов, окутавших город. Очевидец Евгений поделился видео с КП-Новосибирск:
— Вот и кончилось лето! Теперь будто в «Сайлент-Хилле». Кошмар, когда вернется тепло, — рассказал Евгений.
К девяти утра туманы рассеялись
Фото: Евгений КОЧКИН
Метеорологи объяснили, что туманы появились из-за холодного циклона с Алтая.
—Температура продолжает понижаться, и стоит ожидать туманы в течение еще нескольких дней. Слабый ветер тоже способствует туманной погоде, — рассказала КП-Новосибирск Анна Лапчик, начальник новосибирского гидрометцентра.
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