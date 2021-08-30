«Кончилось лето»: Новосибирск окутал сильный туман

Утренний туман продержался несколько часов Фото: Евгений КОЧКИН

Новосибирцы выкладывают в соцсети красочные фото туманов, окутавших город. Очевидец Евгений поделился видео с КП-Новосибирск:

— Вот и кончилось лето! Теперь будто в «Сайлент-Хилле». Кошмар, когда вернется тепло, — рассказал Евгений.

К девяти утра туманы рассеялись Фото: Евгений КОЧКИН

Метеорологи объяснили, что туманы появились из-за холодного циклона с Алтая.

—Температура продолжает понижаться, и стоит ожидать туманы в течение еще нескольких дней. Слабый ветер тоже способствует туманной погоде, — рассказала КП-Новосибирск Анна Лапчик, начальник новосибирского гидрометцентра.

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