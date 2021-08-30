Ярмарка в Новосибирске 3 сентября 2021: где пройдет, что можно купить

Ярмарку проведут в Дзержинском районе Новосибирска. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ярмарка в Новосибирске 3 сентября 2021 пройдет на площадке у Дома культуры и творчества им. Чкалова (проспект Дзержинского, 34/1). Туда ждут всех садоводов и огородников.

Сходить на ярмарку можно будет 3 и 4 сентября, с 10:00 до 19:00.

— На ярмарке будут представлены как дачные новинки от частных производителей, так и товары от крупных компаний Новосибирска и Новосибирской области. Покупатели смогут купить семена, саженцы, цветы, средства защиты растений, удобрения, теплицы, укрывной материал и дачный инвентарь. Также посетители смогут получить бесплатные профессиональные консультации по выращиванию садовых и огородных культур, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Организаторы ярмарки – управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска и администрация Дзержинского района.

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