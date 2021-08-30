Лесоруба насмерть придавило упавшей на него сосной

Спиленное дерево не свалили на землю Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Новосибирской области 31-летний мужчина погиб на лесозаготовках: трагедия произошла днем 29 августа возле села Шипуново.

— Трое мужчин занимались лесозаготовками на деляне. Одно из спиленных деревьев не удалось свалить, оно повисло на ветвях соседних сосен. Лесоруб продолжил пилить сучки у соседнего дерева, когда на него упала завалившаяся сосна, — сообщили КП-Новосибирск местные жители.

Товарищи услышали, что замолчала пила, и бросились на помощь. Мужчину придавило деревом к земле, он лежал без сознания. Было подозрение еще и на перелом ребер, спины и травму головы.

— Товарищи повезли сибиряка в больницу, по дороге он скончался, — добавил источник КП — Новосибирск.

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