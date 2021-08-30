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Общество30 августа 2021 7:53

Из-за тумана самолетам до Красноярска пришлось приземлиться в Новосибирске

Они ждут вылета на запасном аэродроме
Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНА
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Два рейса сели в Новосибирске.

Два рейса сели в Новосибирске.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сегодня днем 30 апреля в новосибирский аэропорт «Толмачево» прилетело несколько рейсов «Москва-Красноярск» и «Сочи-Красноярск». В пресс-службе аэропорта объяснил из-за чего это произошло.

— В Красноярске плохие метеоусловия, а именно туман. Поэтому было принято решение, что эти рейсы смогут переждать непогоду у нас, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта «Толмачево».

Судя по онлайн-табло «Толмачево» задерживаются рейсы не только до Красноярска, но и до Томска. Как долго придется ждать их прилета пока неизвестно.

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