«Ростелеком» предложил новосибирским предпринимателям умные сервисы для развития бизнеса

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Специалисты оператора продемонстрировали услуги, которые помогут улучшить отношения с клиентами, снизить издержки, увеличить производительность и повысить уровень безопасности в организации.

- На базе высокоскоростного интернета мы предоставляем клиентам облачные сервисы для решения важных задач успешного бизнеса: «Виртуальная АТС», «Умные экраны», «Электронные ценники», «Видеонаблюдение» и другие. «Ростелеком» выстроил экосистему цифровых услуг так, чтобы обеспечить заказчикам продуманную и эффективную основу для развития предприятий, - отметил Игорь Беляев, директор департамента продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Игорь Беляев. Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Например, цифровая платформа «Умные экраны» позволяет более точно выстраивать каналы коммуникаций с аудиторией, а также централизованно управлять информационным и рекламным контентом. Сервис аккумулирует данные о посетителях, дает возможность настраивать рекламный таргетинг на видеопанелях под целевую аудиторию, анализирует результативность подачи информации. С помощью этой разработки собственник бизнеса начинает лучше понимать потребности клиентов и формулировать точные рекламные сообщения о продуктах, услугах, акциях и специальных предложениях.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- Очень заинтересовали сервисы для анализа поведения персонала, в частности, сотрудников службы охраны. Мы давно изучали подобный опыт, но не было подходящего предложения. Сегодня удалось познакомиться с решениями, которые, я уверен, будут полезны для выстраивания более продуктивной кадровой политики в нашей компании. В ближайших планах - внедрение части цифровых услуг «Ростелекома», тем более, что это не требует крупных вложений, - поделился впечатлением Алексей Суханкин, директор общества с ограниченной ответственностью «Прайм Сервис».