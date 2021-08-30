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Умные вещи30 августа 2021 7:37

«Ростелеком» предложил новосибирским предпринимателям умные сервисы для развития бизнеса

«Ростелеком» провел неформальную встречу с руководителями малых и средних предприятий Новосибирска и рассказал о том, как грамотно трансформировать бизнес в условиях развития цифровой экономики
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Специалисты оператора продемонстрировали услуги, которые помогут улучшить отношения с клиентами, снизить издержки, увеличить производительность и повысить уровень безопасности в организации.

- На базе высокоскоростного интернета мы предоставляем клиентам облачные сервисы для решения важных задач успешного бизнеса: «Виртуальная АТС», «Умные экраны», «Электронные ценники», «Видеонаблюдение» и другие. «Ростелеком» выстроил экосистему цифровых услуг так, чтобы обеспечить заказчикам продуманную и эффективную основу для развития предприятий, - отметил Игорь Беляев, директор департамента продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Игорь Беляев. Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Игорь Беляев. Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Например, цифровая платформа «Умные экраны» позволяет более точно выстраивать каналы коммуникаций с аудиторией, а также централизованно управлять информационным и рекламным контентом. Сервис аккумулирует данные о посетителях, дает возможность настраивать рекламный таргетинг на видеопанелях под целевую аудиторию, анализирует результативность подачи информации. С помощью этой разработки собственник бизнеса начинает лучше понимать потребности клиентов и формулировать точные рекламные сообщения о продуктах, услугах, акциях и специальных предложениях.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- Очень заинтересовали сервисы для анализа поведения персонала, в частности, сотрудников службы охраны. Мы давно изучали подобный опыт, но не было подходящего предложения. Сегодня удалось познакомиться с решениями, которые, я уверен, будут полезны для выстраивания более продуктивной кадровой политики в нашей компании. В ближайших планах - внедрение части цифровых услуг «Ростелекома», тем более, что это не требует крупных вложений, - поделился впечатлением Алексей Суханкин, директор общества с ограниченной ответственностью «Прайм Сервис».