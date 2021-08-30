Погода в Новосибирске на начало сентября 2021: сибиряков ждут последние теплые дни

Начало сентября будет теплым. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Погода в Новосибирске на начало сентября 2021 будет теплой, но пасмурной. Об этом сообщают синоптики сайта «Яндекс. Погода».

— Днем средняя температура воздуха будет колебаться от +16 до +26, а вот ночи уже станут холодными. Столбики термометров будут опускаться до +7...+12 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью до 2 метров в секунду, — обещают метеорологи.

По данным сайта «Gismeteo» в начале сентября наступит действительно бабье лето. Максимальная температура воздуха будет +25 градусов, а ночью минимальная +8. Ветер будет дуть со скоростью от 3 до 5 метров в секунду.

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