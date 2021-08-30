«Метр квадратный» стал победителем премии FINAWARD

Фото: Алена МАРТЫНОВА

М2 вывел на российский рынок универсальное API онлайн-сделки с недвижимостью с интеграцией сразу по двум продуктам: сервису безопасных расчетов (СБР) и электронной регистрации (ЭР). Нововведение позволяет партнерам-застройщикам и агентствам недвижимости в среднем в 30 раз быстрее формировать сделки купли-продажи недвижимости.

Первый продукт для интеграции API – cервис безопасных расчетов (СБР) — это новая бесконтактная альтернатива банковскому аккредитиву и банковской ячейке для сделок купли-продажи объектов недвижимости на первичном и вторичном рынках. В среднем М2 сокращает время на оформление платежа с помощью СБР в 30 раз.

Второй продукт — электронная регистрация (ЭР) прав собственности на объекты недвижимости. С помощью нее клиент может подписывать документы и отправлять их онлайн в Росреестр. Если раньше процесс оформления занимал у клиента 40 мин, то теперь — 10 секунд.

– Сегодня общая тенденция рынка – максимальная цифровизация процессов, обеспечивающих проведение сделок. Функциональность API дает возможность оптимизировать операционные затраты партнеров на их обслуживание, позволяя высвободить время для проведения целевых операций и процессов. Общий объем сделок в день с использованием сервисов М2 около 1000 штук. При этом доля сделок, сформированных по API, по итогам августа составила 5%, – комментирует Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный».

СПРАВКА КП

Экосистема «Метр квадратный» — проект группы ВТБ, открытая цифровая платформа в сфере недвижимости. Партнеры — крупные застройщики, банки, агентства недвижимости и ремонтные компании. Впервые на рынке реализован полностью цифровой клиентский путь от поиска объекта до сделки и организации ремонта. За два года работы подключили к платформе более 1100 застройщиков, 20 банков и более 700 агентств недвижимости. С марта 2021 М2 сделал доступными для физических лиц сервисы для покупки квартир. Теперь клиенты смогут выбрать квартиру из более чем 140 тысяч объектов на рынке вторичной недвижимости двух столиц. Работа с новым сегментом клиентов позволит компании по итогам 2021 г. в 6 раз увеличить число сделок с недвижимостью – до 260 тысяч.

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