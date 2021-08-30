Человек, который придумал слово хипстер, прочитал лекцию в Новосибирске

Юрий Сапрыкин известный журналист. Фото: Александр ГРИБАКИН

В Новосибирске известный журналист Юрий Сапрыкин прочитал свою лекцию о современности. а так же дал интервью изданию «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

— Я недавно принимал участие в одном журналистском жюри, там нужно было оценить заявки на гранты для разных медийных стартапов. Я изучил порядка 400 заявок, и в какой-то момент они слились в одну: все хотят писать или снимать о гендерных проблемах и домашнем насилии. Я начал думать: а почему именно об этом? Что, десять лет назад не было домашнего насилия? Подозреваю, было даже в больших масштабах, чем сейчас. Почему тогда люди не обращали на это внимания, а сейчас обратили? Как они чувствуют эту современность? Почему нам кажется, что та или иная тема современная? Что за антенны передают этот сигнал? Как это работает в художественной литературе? Собственно, я не могу сказать, что читал лекцию о современности, я пытался на глазах у публики поразмышлять над этими вопросами, — рассказал Юрий Сапрыкин изданию.

В диалоге с Юрием удалось поговорить и о повышенной тревожности в обществе. Мужчина уверен, что виной этому — пандемия.

— У людей нет возможности куда-то поехать, на многие сегменты жизни накладывается цифровой контроль — хотя бы эти несчастные QR-коды. не знаю, насколько нервно это переживалось в Новосибирске, но в Москве очень чувствовалось, что это потенциально опасная штука, — утверждает мужчина.

Как утверждает журналист, сейчас люди переживают мощную трансформацию, но человечество делает это не в первый раз. Поэтому совсем скоро все к этому привыкнут и начнут жить как ни в чем не бывало.

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