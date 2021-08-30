В Новосибирске смонтировали 285 метров четвертого моста

Строительство моста закончат через 2 года. Фото: vis-group.ru

В Новосибирске полным ходом идет строительство четвертого моста. На сегодняшний день, согласно данным от инвесторов уже смонтировано 285 метров и собрано больше 4 тысяч тонн металлических конструкций.

— 8 стадия надвижки, к которой уже приступили строители увеличит длину смонтированного пролетного строения еще на 24 метра, вес смонтированного металла на этой стадии составит 303 тонны. Работы ведутся в круглосуточном режиме с соблюдением всех контрольных точек графика строительства, — сообщает пресс-служба инвестора у себя на сайте.

Напоним, что четвертый мост через Обь должен соединить улицу Ипподромскую с улицей Станционной. Протяженность трассы составит 5,1 км, в том числе длина моста — 1,5 км. Количество полос будет от 4 до 6.

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