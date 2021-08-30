Погода в Новосибирске на 1 сентября 2021 года: на школьных линейках будет прохладно

1 сентября будет прохладно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Погода в Новосибирске на 1 сентября 2021 года не порадует горожан: метеорологи прогнозируют, что в этот день будет прохладно.

По данным «Яндекса», в День знаний будет прохладно: днем воздух прогреется до плюс 16 градусов, ночью похолодает до плюс 9 градусов. При этом синоптики предупреждают, что возможна облачность, но дождей не будет.

А вот у «Гисметео» прогноз менее оптимистичный: по данным портала, зонтики на линейках понадобятся, потому что может пойти дождь. При этом днем столбик термометра покажет плюс 17 градусов, а ночью - плюс 10 градусов.

В любом случае, чтобы не замерзнуть на линейках, одеваться новосибирцам придется теплее.

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